AUTO BILD 5/2020

igentlich wollte ich diese Woche nicht über das Thema schreiben. Aber jetzt muss ich doch. Renault , die mit dem meistverkauften Elektroauto Deutschlands, dem Zoe (rund 9400 Fahrzeuge im Jahr 2019), zahlt jetzt freiwillig die höhere Umweltprämie von 6000 Euro, weil die Politik nicht zu Potte kommt. In der Autobranche kursiert ein böses Gerücht: Die deutschen Hersteller würden das ganze Verfahren verzögern. Motiv: Weil ihre förderfähigen Autos mit Masse erst ab dem späten Frühjahr bzw. Sommer verfügbar sind. Und sie nicht wollen, dass schon vorher viele Kunden Autos anderer Fabrikate kaufen, die es jetzt schon gibt. Das muss nicht stimmen. Aber schon die Verschrottungsprämie 2009 (insgesamt fünf Milliarden Euro, für jedes Auto 2500 Euro) kam vermehrt den Importeuren zugute ...Dieses Jahr müssen die Hersteller mit all ihren verkauften Autos im Schnitt auf 95 Gramm CO2/Kilometer kommen. Sonst drohen Strafzahlungen. Die Beratungsfirma PA Consulting hat ausgerechnet: Für die 13 führenden Hersteller in Europa bedeutet das 14,5 Milliarden Euro. Der Druck, emissionsfreie oder zumindest -ärmere Autos (Hybride) zu verkaufen, wird für uns Kunden zum Gewinn: Es wird Rabatte geben, die die Umweltprämie locker übersteigen.

Mercedes EQS – so kommt die elektrische Luxus-Limo mit Stern • Drei neue VW Golf: Variant Alltrack, Golf R und GTI – und Tiguan-Facelift • Seat Leon: Neues vom Golf-Bruder Fahranfänger : Fehlt jungen Leuten die geistige Reife für den Führerschein? • VW-Vorserienfahrzeuge: Rückruf für T5, T6 und andere ModelleHonda e: Erste Tour mit dem elektrischen Designer-Mini • Smart: Die komplette Familie fährt ab jetzt mit E-Motor • Cooper SE: Jetzt flitzt Mini elektrisch • Einzeltest: Wie gut ist der neue Renault Zoe mit mehr Reichweite? • Marktübersicht Elektroautos: Zehn günstige Alternativen • Volvo XC40 T5 als Plug-in-Hybrid • Vergleichstest: Neuer Opel Corsa mit 100-PS-Benziner gegen Kia Rio und Renault Clio • Kaufberatung Mazda CX-30 • Wie gut sind Assistenzsysteme ? Zehn Helfer im AUTO BILD-Check Mit den Spaßmachern auf dem Track: Mazda MX-5 gegen Kia Ceed GT und Subaru BRZ. Welcher macht an? • Gebrauchtwagen : So gut ist ein Ford Mondeo mit 200.000 kmFünf Pannen in fünf Tagen: Was beim Wintercamping im Wohnmobil alles schiefgehen kannDie sichersten Autos beim Crashtest • Autogames fürs Smartphone • Aktion: Wir zahlen Ihre Rechnung • Schnee & Eis: So bleiben Sie in der SpurMeinung: Hersteller – sprecht mit uns! • Menschen: Lutz Stiegler, Volvo • Extratour: Porsche Taycan.