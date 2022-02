Viele haben gedacht, der Weg zum autonomen Fahren wäre kürzer. Heute wissen wir: Er ist noch lang. Dennoch: Die künstliche Intelligenz (KI) wird immer besser. Sie und ich erleben das im Alltag. Sei es, dass Alexa oder Siri nicht mehr so verständnislos nerven wie früher, sei es, dass der gute Google-Sprachassistent einen manchmal nur noch staunen lässt. Oder der Übersetzer.

Die VW-Software-Tochter Cariad packt jetzt (weil es allein nicht zu packen ist) ihre Intelligenz mit der von Bosch zusammen. Gemeinsam will man den Traum vom autonomen Fahren wahr machen, für jeden – und nicht nur in Autos jenseits der 100.000 Euro. Noch denkt (und lenkt) der Mensch schneller als jeder Computer. Warum es dennoch so verlockend ist, autonome Autos zu bauen? Lieferdienste und Taxis ohne Fahrer sind ein Milliardengeschäft. Und: KI kann nicht müde werden, nicht abgelenkt sein, nicht aggressiv, hat keine Schrecksekunde, fährt unfallfrei.

Zoom AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.





Was Autofahrer heute nervt – nervöse Spurassistenten, Vollbremsungen auf freier Strecke –, glauben Sie mir, es wird mit autonomen Autos irgendwann Vergangenheit sein, von der wir unseren Kindern erzählen. Wir werden die KI lieben lernen – und wenn wir Chef am Steuer sein wollen, schalten wir sie ab!

Die neue AUTO BILD 4/2022: Hier sind alle Themen

NEUHEITEN Vorsicht, heiß! Skoda Enyaq Coupé • Kompakter Tesla, Jeep Renegade und Compass als Mildhybrid, Mitsubishi ASX, Cockpit des Renault Astral NACHRICHTEN EU-Zulassung für Flugauto • ADAC kritisiert Schilder-Wirrwarr • Erstmals TÜV-Report für E-Autos TEST & TECHNIK Wie gut läuft der Dacia Jogger? • Vergleichstest: Peugeot 308 und Mazda3 mit Vernunft-Benzinern • SUV, Kombi oder Limousine – Teil 1 des großen Konzeptvergleichs mit Audi, Mercedes und VW • Neues aus dem Dauertest • DS 4: Frankreichs Edel-Kompakter im ersten Test • Gebraucht: Mini Countryman REPORTAGEN 52 Schnelllader gibt's am Kamener Kreuz: Wir haben den Ladepark besucht • Stefan Krause: Was der Ex-BMW-Manager mit den Ex-Post-Lieferautos vorhat SERVICE Wie Autofahrer sparen können – und wie Ihr Auto sogar Geld verdient RUBRIKEN Aktion: Mazda Motorsport: Peugeots Le-Mans- Auto • Extratour : Kimera Evo37 .