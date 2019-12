AUTO BILD 50/2019

W

as für eine Woche! Ein Papier, das das Umweltbundesamt im Sommer erstellte, das aber offenbar selbst der GroKo zu heftig war (weil es nie verwendet wurde), macht Schlagzeilen. Benzinpreise bis zu 70 Cent rauf pro Liter, Pendlerpauschale weg, Tempolimit von 120. Benzin ? Harter Tobak. Schon jetzt kassiert der Staat den größten Anteil von dem, was wir an der Tanksäule bezahlen: 63 Prozent bei einem Literpreis von 1,38 Euro. Die Pendlerpauschale gilt im Übrigen auch für die, die mit Bus oder Bahn fahren. Und das Tempolimit? Bekommen wir sowieso durch Staus, Schilder und E-Autos.Gutes Stichwort: In AUTO BILD liegt zum ersten Mal das Magazin "Edison" und räumt mit manchen Vorurteilen in Sachen E-Mobilität auf: lesenswert! Für die Auto-Diskussion bei der Weihnachtsfeier habe ich noch was: Maximilian Fichtner, stellvertretender Direktor am Helmholtz-Institut Ulm für Elektrochemische Energiespeicherung, mag von Berufs wegen Batterien, hat aber dennoch ein schönes Beispiel erzählt: Für das Lithium eines Akkus mit einer Kapazität von 64 Kilowattstunden (kWh, Kia e-Soul, Tesla Model 3) werden 3840 Liter Wasser verdunstet. Das entspricht dem Wasserverbrauch bei der Produktion von 250 Gramm Rindfleisch, zehn Avocados, 30 Tassen Kaffee oder einer halben Jeans.