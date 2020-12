AUTO BILD 50/2020

I

ch hatte vor ein paar Tagen Gelegenheit, ein bisschen Zeit mit Elon Musk zu verbringen. Er bekam den Axel Springer Award in Berlin, weil er gleich mehrere Branchen aufgemischt hat, was zweifellos stimmt. Was er zu sagen hatte, kann man als Visionen wegwischen (der beru x308 ;hmte Spruch von Helmut Schmidt), aber besser wäre es, genau hinzuhören. Musk sagt: In 20 Jahren fahren alle neuen Autos elektrisch und autonom. Wer kann, solle zu Hause laden, am besten mit Solardächern und Speichern am, im oder unterm Haus. Weil das viele nicht können, brauche es ein Netz von Superchargern an Straßen und Arbeitsstellen.Wir werden doppelt so viel Strom brauchen. Nachhaltig, wobei Kernenergie für Musk kein "No Go" ist. Autonomes Fahren sei sicherer, im Stau mache selbst zu fahren eh keinen Spaß. Aber: Wer keine Idee habe, was Menschen dann im Auto machen sollen, außer am Handy zu spielen, der werde den Kampf um die Kunden verlieren. Musk glaubt an seine Produkte. Für Model 3, Model S und Model X wurden gerade die Preise erhöht. Das tun wir auch nach diesem heftigen Jahr. Ab Ausgabe 52, der 100-seitigen Doppelnummer zum Jahresende, kostet AUTO BILD 10 Cent/Woche mehr. Sie mögen es nicht, wenn alles teurer wird. Ich auch nicht. Corona zwingt uns. Ich bitte Sie, AUTO BILD die Treue zu halten!