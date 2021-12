XM Ich ertappe mich ja selbst, dass ich mal vorschnell sage: "Boahhh, das Auto sieht aber gruselig aus." Und später muss ich mich dann korrigieren, Autos für den zweiten Blick sind oft die besseren. So scheint es auch beim kantigen BMW Concept . "Panzer-Design" war eine Reaktion, spiegel.de sah eine "Welle der Empörung".

Hinweis Jetzt die aktuelle AUTO BILD sichern Direkt bestellen Pfeil

AUTO BILD-Leser Andreas Reyer aus Salzburg schrieb mir etwas ganz anderes: "Kein deutscher Autobauer ist mutiger als BMW und erfindet regelmäßig neue Autos. Der BMW XM soll gar nicht jedem gefallen, er soll beeindrucken, und das macht er! Nach so einem Auto drehen sich die Leute sogar in einer Großstadt wie Tokio um. Und genau das will ja sein Besitzer, wenn er für das Auto locker 150.000 Euro hingelegt hat."

Zoom AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.





Design ist eben nicht nur Geschmackssache, sondern auch bares Geld. Vielleicht will man eben genau nicht die "alte deutsche Autowelt" bedienen. Wer heute 20 ist, findet den Wagen vielleicht cooler als der, der 60 ist. Die Kunden von morgen gegen die Kunden von heute. Unsere Hersteller verkaufen längst mehr Autos irgendwo auf der Welt als hierzulande. Warum schickt VW seinen in Wolfsburg so beliebten Marken-CEO Ralf Brandstätter nach China? Weil die Geschäfte dort wichtiger sind als die zu Hause? Könnte sein ...

Hinweis AUTO BILD im Abo: kostenlose Lieferung + Prämie für Ihre Bestellung Jetzt sichern Pfeil

Die neue AUTO BILD 50/2021: Hier sind alle Themen

NEUHEITEN Ami-Sportler mit 680 PS: Corvette Z06 • VW Amarok, Subaru Forester, Mazda 2 Hybrid, Project Maybach, Citroën Ami, Buggy Concept NACHRICHTEN Strengere Regeln zur Luftreinhaltung • Autobauer wollen Chips herstellen • Renault Zoe und Dacia Spring im Euro-NCAP-Crashtest TEST & TECHNIK Porsche Taycan GTS: Erstmals über 500 Kilometer Reichweite • Erster Test: Wie gut ist der spanische ID.3-Bruder Cupra Born? • Volvo V90 B5 Cross Country: Abenteuer- Kombi mit Mildhybrid-Benziner • Van-Vergleichstest: Hyundai Staria gegen Nissan NV300 • Alltags-Test: BMW M8 Gran Coupé • Premium-Zwerge: Audi A1 gegen Mini Zwischen • Coupé und Kombi: BMW 430i Gran Coupé im Test • Gebraucht: Tesla Model 3 REPORTAGEN Deutschlands erste Raststätte wird 85 SERVICE Unsere Produkte des Jahres Drive and Dine: App zum Essen RUBRIKEN Motorsport: Nico Rosberg • Aktion: E-Mobilität im Alltag • Connected Car Award: Die Sieger • Aktion: Benzin-Party am Lausitzring • Extratour: Flensburg–Füssen umsonst.