AUTO BILD 51/2020

s gibt kaum ein Thema, das uns alle so beschäftigt wie die Zukunft des Fahrens. Warum berichtet AUTO BILD so viel über Hybride und E-Autos? Weil neue Autos unser Job sind und es darunter viele elektrifizierte gibt. Wir schreiben aber eben auch, dass Plug-ins, wenn man sie nicht lädt, subventionierter Umweltbetrug sind. Alles, was gerade passiert, auch der Anstieg der Spritpreise, das Schreckgespenst Euro 7, ha x308 ;ngt damit zusammen.714 Leser haben uns auf diese Frage geantwortet: Wie reagieren Sie auf ein mögliches Verbot von neuen Verbrennern ab 2030/35?

• 48 Prozent sagten: Ich stelle mich darauf ein. Da weiß ich wenigstens, woran ich bin, und kaufe mir in den kommenden Jahren meinen letzten Diesel/Benziner.

• 10 Prozent sagten: Wir haben keine Alternative, ich denke an die Zukunft. Daher fahre ich ein E-Auto, bzw. mein nächstes wird eins sein.

• 42 Prozent sagten: Bei politischen Ankündigungen, die sich auf das nächste Jahrzehnt beziehen, denke ich vor 2030 nicht drüber nach.

Grübeln sollte man. In Deutschland wurden im November 28.965 E-Autos neu zugelassen (plus 523 Prozent) und 30.621 Plug-in-Hybride (plus 383 Prozent). Damit kamen in einem Monat mehr E-Fahrzeuge auf die Straßen als in den ersten sieben Monaten des Vorjahres. Marktanteil jetzt schon: 12 Prozent!