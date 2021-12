Es ist erst mal eine gute Nachricht. Wer ein E-Auto kauft, bekommt auch 2022 noch bis zu 9000 Euro dazu, beim Plug-in-Hybrid bis zu 6750 Euro. Das hat der neue Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) entschieden. Finde ich realistisch und gut. Es ist aber dennoch nur vordergründig eine gute Nachricht, weil:

– Weiterhin subventionieren alle Steuerzahler den Umstieg von zunächst wenigen Autofahrern. Auch die Benziner- und Dieselfah rer, die gar nicht umsteigen können , weil sie nie Neuwagen kaufen, weil sie zu viel fahren, weil sie nicht wissen, wo sie laden sollen.

– Weiterhin sind viele Autos wegen der Halbleiterkrise eben nicht zu bekommen, ich habe jetzt schon die Zahl 2023 als Lieferdatum gehört.

– Und weiterhin ist unklar, was danach kommt ...

Klar ist: Es gibt künftig nur noch Geld für einen "nachweislich positiven Klimaschutzeffekt". Mein E-Auto ist CO2-neutral gebaut. Es tankt aber Kohle. Ich hätte, ist ja Weihnachten, einen Wunsch: Sorgt dafür, dass wir nicht nur grünen Strom bezahlen, sondern auch bekommen. Der deutsche Strommix ist schmutzig (und teuer). Genug geärgert! Wir alle bei AUTO BILD wünschen Ihnen gesunde Weihnachten. Danke für Ihre Treue.

NEUHEITEN Toyotas Elektro-Offensive, Mazda MX-5 Modelljahr 2022, Lexus ROV Concept NACHRICHTEN Erdgastanks mit Ablaufdatum Recyling für den Energiewandel • Zwischenruf: Mercedes fährt autonom TEST & TECHNIK Sieben unter vier Metern: Caterham Super Seven, Dacia Spring, Fiat Panda, Mazda MX-5, Smart EQ fortwo, Suzuki Ignis, Toyota GR Yaris • Erste Fahrt: Mercedes-AMG EQS 53 • Hoch und schnell: BMW X4 M gegen Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, Jaguar F-Pace SVR und Mercedes-AMG GLC 63 S • Alltags-Test: Mazda MX-30 • Dauertest: Kia ProCeed • Elektro-Reichweitenfahrt • Audi RS 3 im ersten Test • Gebraucht: VW Tiguan Allspace REPORTAGEN Sparmeister: Wolfgang Krauses Seat Arosa hat über 500.000 Kilometer auf der Uhr – und braucht im Schnitt nur 3,5 Liter SERVICE Jubiläum: 70 Jahre Hauptuntersuchung • Kaputte Akkus: Zellen-Tausch spart Geld RUBRIKEN Hingucker: Mini in New York • Leserwahl: Beste Marken 2022 • Motorsport: Max Verstappen • Aktion: Oldtimerspendenaktion Extratour: Lexus LC 500h.