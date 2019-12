AUTO BILD 51-52/2019

W

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

eihnachten ist schenken, freuen, essen, ausschlafen, Familie, Urlaub, endlich mal Zeit haben. Und bevor ich es vergesse: Weihnachten ist auch, Ihnen ein frohes Fest zu wünschen, Zeit der Besinnung auf das Wesentliche. Aber was ist eigentlich das Wesentliche – außer dass wir bitte alle gesund bleiben? Für uns – und damit meine ich auch Sie, unsere Leser, die Autos leidenschaftlich begleiten – ist es die Freude an Mobilität. Sie gehört zum Menschen. Wer sich nicht bewegen kann, verkümmert. Aus den USA, wo es Studien für alles gibt: Senioren, die ihren Führerschein abgeben, sterben früher als andere Rentner.Mobilität verändert sich, das sorgt für Streit, für Diskussionen. Nur das Alte zu bewahren geht nicht mehr, nur das Neue zu feiern auch nicht. Ein Leser, der dachte, ich hätte ein E-Auto gekauft, beschimpfte mich neulich. Tatsache ist aber: Emissionsfrei zu fahren und trotzdem Spaß, Platz für die Familie und halbwegs Reichweite zu haben reizt mich tatsächlich. Mal sehen, was 2020 bringt. Sicher ist: Alles wird teurer. Leider auch wir, es sind jetzt 2,40 Euro, die wir von Ihnen verlangen. Ich finde, wir bieten eine Menge fürs Geld. Bleiben Sie uns treu!