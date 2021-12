Das Jahr geht zu Ende. Leichte Jahre gibt's nicht mehr. "The only easy day was yesterday" ("Der einzig leichte Tag war gestern") ist das Motto der Navy SEALs und auch meines. Also seien wir froh, dass 2021 vorbei ist. Meine Schlusssätze:

– Seit 1974 wurden nicht mehr so wenig Autos in Deutschland gebaut wie 2021: 2,85 Millionen! Chipkrise, natürlich. Aber liegt es auch daran, dass unser Kurzarbei­tergeld ein Anreiz dafür ist, die Produktion in Deutschland schlei­fen zu lassen und anderswo wei­terzubauen? Autoexperte Duden­höffer vermutet es zumindest.

Hinweis Jetzt die aktuelle AUTO BILD sichern Direkt bestellen Pfeil

– Die erste neue IAA in Mün­chen war nicht so schlecht, wie manche sie gemacht haben. Co­rona könnte sogar dafür sorgen, dass Messen doch nicht tot sind: Denn in ein paar Hallen quasi alle aus der Branche zu treffen, hat mehr Charme als jedes Video.

Zoom AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.



– Albert Biermann (64), der Ex-BMW-Fahrwerkskönig, der seit 2015 Hyundai Kia und Genesis im wahrsten Sinn des Wortes "laufen lehrte", wird künftig nur noch "Berater" bei den Südkoreanern sein. Quasi in den Vorruhestand geschickt. Schade. Klingt nach: Wenn man glaubt, man kann's auch allein, müssen die Helfer gehen. Ich hoffe, dass es nicht allen Deutschen so geht, die die neuen Player im Markt groß machen.

Hinweis AUTO BILD im Abo: kostenlose Lieferung + Prämie für Ihre Bestellung Jetzt sichern Pfeil

Die neue AUTO BILD 52/2021: Hier sind alle Themen

NEUHEITEN 22 für 22: Die Auto-Highlights des neuen Jahres – vom Alfa Romeo Tonale bis zum VW ID.Buzz • Nio ET5, Arrival Car, Fiat Scudo NACHRICHTEN Das ändert sich 2022 für Autofahrer • Robotaxis in Paris • Sportreifen verursachen größten Abrieb TEST & TECHNIK Sportlich: BMW 4er Gran Coupé gegen Kia Stinger und Peugeot 508 • Alltagstest: Mercedes EQC • Ü50-Party: Klassiker von gestern, die es heute immer noch gibt • Audi Q5 gegen Genesis • Neues aus dem Dauertest • Gebrauchtwagen: Die vier holen wir uns nächstes Jahr REPORTAGEN Euro-NCAP-Crashtest: Was bedeuten null Sterne wirklich? • Tink: Vom Smart-Home-Ausrüster zum smarten Autohändler • SERVICE Elf Eiskratzer im Test RUBRIKEN Motorsport: Rallye Dakar • Extratour: DeLorean DMC-12