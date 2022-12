Die neue AUTO BILD 52/2022: Hier sind alle Themen

NEUHEITEN Die neuen 2023 • VW Taos: Wir fahren den US-Tiguan • NACHRICHTEN • Erneuerbare Energien im Aufwind • ADAC verbessert Pannenhilfe • Mate Rimac im Interview • TEST & TECHNIK Vergleichstest: Neuer Nissan X-Trail gegen Toyota RAV4 – als Vollhybride • Neues aus dem Dauertest • Alltagsbeziehung: Citroën ë-Berlingo • Vier China-Stromer im Check: Was sie können und was nicht • Sieben Siebensitzer im Test PLUS: Großer Familienauto-Katalog • Gebrauchtwagen: Mini Clubman REPORTAGEN Sono Motors: Dunkle Wolken über Deutschlands erstem Solar-Auto • Bedien-Fehler: Was Autobauer besser machen könnten • Wie ein 29-Jähriger vom 450-Euro-Jobber zum Sportwagenhändler wurde • Der Cayenne hat Porsche gerettet – jetzt feiert er 20-jähriges Jubiläum • Menschen des Jahres SERVICE Ersatzteilpreise: Alles wird teurer – so können Sie sparen • Elf Feuerlöscher im Test RUBRIKEN Porsche eröffnet E-Fuels-Fabrik • Motorsport: Rallye Dakar • Leserwahl: Beste Marken • Aktion: Fixing Up with Amazon • Extratour: Mercedes 190