AUTO BILD 52-53/2020

M

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler. ©Philipp Bögle

Zur AUTO BILD-App Jetzt die neue AUTO BILD digital lesen

ein Mein Job ist es nicht, Autos zu bauen und zu verkaufen. Wir nehmen sie – gestatten Sie die Übertreibung – lieber auseinander. Und hoffen, dass das mo x308 ;glichst viele Menschen gut finden: Sie, unsere Käufer, unsere Leser. Wir alle bekamen 2020 zu spüren, wie schnell sich unser Alltag im Privaten wie im Beruf ändern kann. Viele – uns eingeschlossen – sind froh, trotz dieser heftigen Zeit noch einen Job zu haben. Wir haben unter Umständen gearbeitet, die wir nicht für möglich gehalten hätten.Aber wir haben es bis hierhin geschafft! Ich bin stolz auf unser Team. Ich bin stolz, dass wir von Ihnen, unseren Lesern, am Kiosk, im Supermarkt, an der Tanke nicht hängen gelassen wurden. Und im Stich ließ uns auch die Industrie nicht. Wir haben die allermeisten Autos, die wir testen wollten, auch bekommen. Danke! Das gehört zu den positiven Erfahrungen 2020. Und wenn ich Bilanz ziehe, was man am Jahresende macht, dann denke ich an die vielen Briefe, die ich mit Lesern ausgetauscht habe, an die Begegnungen, die es trotzdem gab, an Zuspruch und Kritik. Ich bin nun froh, dass dieses Jahr zu Ende geht. Alles kann eigentlich nur besser werden. Und ich bekenne: Ein Feuerwerk zum Abschluss hätte mir gepasst!