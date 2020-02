AUTO BILD 6/2020

D

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

er Schlag kam für Frankfurt unerwartet: Als der mächtige Auto-Branchenverband VDA tagte, wähnte sich die Stadt, die die größte Automobilausstellung der Welt seit 1951 ausrichtete, noch sicher im Finale der Bewerber für die IAA 2021. Als die Tagung beendet war, wurde klar: Frankfurt ist raus. Ich verstehe den Frust, aber: Ein Neuanfang, und um den geht es, wäre am Main nicht zu machen gewesen. Die neuen Konzepte ("Raus aus den Hallen, rauf auf die Straßen"), dazu eine Stadt, die auch politisch neue Mobilität abbilden kann und will, die bekommt den Zuschlag. Im Finale stehen: Hamburg, Berlin und München. In ein paar Wochen sind wir schlauer.Etwas Neues zum Thema "Totgesagte leben länger" gibt es auch: Was wurde nicht alles über Opel geschrieben, genauer: Wie wurde Opel überall abgeschrieben. Der Haken: Es stimmt halt nicht! CEO Michael Lohscheller investiert zwei Milliarden Euro in Kaiserslautern, um dort ab 2024 Batteriezellen für die E-Autos des PSA-Konzerns zu bauen. Bis zu 2000 neue Arbeitsplätze! Lohscheller: "Unsere Gigafactory!" In Eisenach läuft der Grandland X als Hybrid vom Band, im Sommer kommt das neue Mokka-SUV, Rüsselsheim baut den neuen Astra. Ich sehe es so: Opel tut PSA gut und umgekehrt.