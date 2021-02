AUTO BILD 6/2021

eulich haben wir berichtet, dass VW einigen Golf 8 mit einer "freiwilligen Service-Aktion" ein Software-Update aufspielt. Die Wolfsburger haben ihre Fehler erkannt – wütend sind die Kunden trotzdem.Ganz anders bei Tesla: Die Amis müssen, nach Aufforderung der US-Verkehrssicherheitsbehörde, bei rund 135.000 Model S und X in Nordamerika ebenfalls die Software updaten: Touch-Displays können wegen Speicherplatzproblemen ausfallen, dann kann die Rückfahrkamera keine Bilder mehr zeigen, und auch das Belüften und Entfrosten der Scheiben lässt sich nicht mehr einstellen. Anders als VW zeigt sich Tesla aber weniger verständnisvoll. Es sei dem Fahrer schließlich durchaus zuzumuten, in den Spiegel oder nach hinten zu schauen und die Scheiben händisch freizuwischen. Das Skurrile: Die Tesla-Jünger verzeihen "ihrer" Marke solche Fehler großmütig.

Mir persönlich fehlt da die Geduld: Neulich war ich mit der neuen Mercedes S-Klasse unterwegs. Ein wahrlich großartiges Auto. Aber was bleibt (auch) im Gedächtnis hängen? Selbst beim vermeintlich besten Auto der Welt hakt die Software mitunter, zeigt das Kombiinstrument nicht immer das, was es soll, versteht der Sprachassistent so manches falsch. Zumindest bis zum nächsten Update.