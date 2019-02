AUTO BILD 7/2019

Ja, wir haben zu viele Autos in unseren Städten (jeder, der morgens auf dem Weg zur Arbeit auch im Stau steht, weiß, was ich meine) und auch zu schlechte Luft – wir müssen uns Gedanken über eine Verkehrswende machen. Mit einem zuverlässigen, bezahlbaren öffentlichen Nahverkehr. Sauberen Bussen. Und auch Autos. Aber darum geht es den meisten, die gerade auf dem Auto herumhacken, gar nicht. Es geht ihnen darum, dass es uns keinen Spaß mehr machen soll, ein Auto zu besitzen. Es zu fahren. Es soll zum reinen Fortbewegungsmittel degradiert werden. Lassen wir das nicht zu! Emotionen und Fahrspaß sind schließlich der Motor, der unsere Gesellschaft, unsere Autoindustrie mit über 800.000 Arbeitsplätzen antreibt. Unser Test-Team hat sich in dieser Woche mehr als sonst dem Thema Fahrspaß angenommen. Dabei ist eine sehens- und lesenswerte Geschichte mit einem bunten Strauß an Modellen herausgekommen. Sie macht einfach Lust auf Auto.

Sechs sexy Audi-SUV: A1 allroad, Q1 e-tron , Q3 Sportback, Q4 e-tron, e-tron Sportback, Q9 • Kompakt-Kracher: VW T-Roc R & Audi TT RS • Bayrische Super-SUVs: BMW X3 M und X4 M plus Competition-Modelle Suzuki Jimny : Schon alle ausverkauft! • Mobilitätsstudie: Staustädte in Deutschland • Leasing von Lidl: Fiat für 89 Euro im Monat • Hitliste: Die meistverkauften Autos im Januar Toyota Corolla Hybrid: Erste Ausfahrt • 13 Wege zum automobilen Glück: Spaß am Auto, vom Audi Q8 bis zur Alpine A110 • Skoda Superb 1.4 TSI im Dauertest über 100.000 Kilometer der Name ist Programm • Renault Kadjar TCe 160 gegen Hyundai Tucson 1.6 T-GDI und Mazda CX-5 Skyactiv-G 165 • VW Golf VII GTI mit 220 PS: Der Breitensportler zeigt sich als Gebrauchter gut in Form60 Jahre Tempomessung in Deutschland: Schutzmann Scholze (89) war einer der ersten Polizisten im Blitzer-Bulli • Datenschützer kritisieren Deutschlands ersten StreckenradarBlitzer-Apps: Welche Programme warnen am besten? Was ist erlaubt? • Produkttests: Zubehör aus dem Jahr 2018 • Werkstatt-Test: Acht ATU-Betriebe unter der Lupe der DEKRA-ExpertenMenschen: Kabarettist Jürgen Becker geht elektrisch auf Tour • Extratour: Vélosolex nach 25 Jahren wiederbelebt – im Büro!