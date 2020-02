AUTO BILD 7/2020

D

Stefan Voswinkel, stellvertretender AUTO BILD-Chefredakteur.

ie Briten haben kurz nach dem Brexit einen weiteren Ausstieg beschlossen. Diesmal hat es nicht die EU getroffen, sondern den Verbrenner. Ab 2035 sollen auf der Insel (rund 2,5 Millionen Neufahrzeuge im Jahr) keine mehr zugelassen werden, auch keine Plug-in-Hybride. "Es gibt keine größere Verantwortung, als unseren Planeten zu schützen", sagte Premier Boris Johnson dazu. Gleichzeitig fand in der indischen Hauptstadt die "New Delhi Auto Expo" statt. Was das miteinander zu tun hat? Eine ganze Menge. Die Inder schaffen an, und zwar Autos. Im großen Stil. Nachdem China im zweiten Jahr schwächelt, stürzen sich nun alle auf den neuen Markt.Kein Wunder, in Indien kommen derzeit nur 30 Pkw auf 1000 Einwohner, weltweit sind es im Schnitt 155 – und bei uns 557. Würde Indien sich auf den weltweiten Schnitt steigern, wären das bei rund 1,4 Milliarden Einwohnern 175 Millionen zusätzliche Autos. Goldgräberstimmung. Ich hoffe, dass wir bei uns diesen Weg einschlagen: effiziente Autos fahren und kaufen. Und trotzdem durch einen guten öffentlichen Nahverkehr Umwelt und Städte so entlasten, dass das Auto wieder ein Freund wird. Und nicht wie aktuell für viele ein Feind ist.