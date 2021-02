AUTO BILD 7/2021

L

ockdown, die nächste Runde. Jetzt bleibt also fast alles zu. Das trifft die Branche hart. Reinhard Zirpel, Präsident des Verbands der Internationalen Kraft­fahrzeughersteller (VDIK), sprach es aus: "Autohäuser verfügen über vergleichsweise sehr große Ver­kaufsflächen in Relation zur tägli­chen Kundenzahl. Ein Autohaus zu besuchen ist wahrscheinlich fast so sicher wie ein Spaziergang im Park. Nach einem bereits sehr schwieri­gen Jahr 2020 gingen die Neuzulas­sungen im Januar erneut um 31 Pro­zent zurück. Solche Einbußen sind nicht lange durchzuhalten." Gut, ich kenne auch kleine Autohäuser, aber recht hat er.Auch bei uns in der Redaktion wird diskutiert: Wenn sich nicht alle an die strikten Regelungen halten, landen wir im dauernden Lockdown, sagen die einen. Richtig ist aber auch: Für viele geht es um die Existenz. Da hängen Jobs dran, Familien. Auch die derjenigen, die eigentlich Autos kaufen wollen. Das Gute, das man erreichen will, kann sich umkehren. Wem nützt es, wenn die Pandemie besiegt ist, aber große Teile der Wirtschaft auch? Klar ändert sich gerade viel, und viele Marken ver­suchen, via Internet und "vor die Tür stellen" noch Autos zu verkau­fen. Aber wer kauft schon blind ein Auto, in dem er noch nie gesessen hat, das er nie gefahren ist?