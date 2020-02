AUTO BILD 8/2020

T

estfrage: Was verursacht mehr Emissionen: Stop-and-go oder fließender Verkehr ? Richtig: Schlimmer ist das Stoppen und Anfahren. Hamburg, so fanden meine Kollegen von BILD heraus, hat durch Ampeltricks künstliche Staus verursacht, um Autofahrer so lange zu nerven, bis sie auf andere Strecken ausweichen. Oh Mann! Und der Bundesrat? Hat zwar keine Staus, aber Aufregung ums Tempolimit verursacht. Und dann nix beschlossen. Erstens: Es wäre auch egal, er kann es gar nicht entscheiden. Zweitens: Wir brauchen keinen generellen Tempolimit-Beschluss. Das ist meine Überzeugung.Ich mag, wie viele andere von Ihnen auch, gern mal richtig schnell fahren, da, wo es geht und erlaubt ist. Etwa mit den Autos, die ich diese Woche testen durfte. Ich bin aber auch Realist und mag Fakten. 35 Prozent unserer Autobahnen haben schon Tempolimits (Baustellen nicht mitgerechnet). Der Verkehr erlaubt oft gar keine hohen Geschwindigkeiten. Die Hauptunfallursache ist nicht zu schnelles Fahren, sondern es sind Fahrfehler, oft durch Ablenkung am Steuer (Handy!). Wo Tempolimits gelten, gibt es genauso viele tödliche Unfälle, auf den Landstraßen sogar viel mehr. Und: Viele E-Autos haben sowieso ein eingebautes Tempolimit.