AUTO BILD 8/2021

D

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler. ©Philipp Bögle

Zur AUTO BILD-App Jetzt die neue AUTO BILD digital lesen

er 35. Geburtstag ist für die allermeisten Menschen kein besonderer Anlass zu feiern. Für AUTO BILD schon, denn es gibt Magazine, die schaffen es nicht mal bis zum ersten Geburtstag. Wir sind stolz, jetzt im besten Alter zu sein. Und stolz auf unsere Gründer, die den Mut hatten, im Februar 1986 ein Auto-Magazin zu erfinden, das es so noch nicht gab. Lebendig, verständlich, frech, mutig – von allen geachtet und niemals langweilig.Wissen Sie noch, was für ein Jahr das war? Die US-Raumfähre Challenger explodierte, die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl verseuchte die Welt, Top Gun kam ins Kino, Kanzler Helmut Kohl verglich Gorbatschow mit Goebbels, Ronald Reagan war US-Präsident, und in den Charts stand "Final Countdown" ganz oben. Ach ja, und Bayern München wurde Deutscher Meister, klar. Ich war da noch bei der Bundeswehr, fuhr einen Golf GLS (Bj. 78, 70 PS) und begann im Sommer meine Ausbildung zum Journalisten in Lüneburg. Einer der Chefs fuhr Mazda 323, einer Mercedes, mein bester Freund damals, der Fotograf, kaufte sich bald den ersten VW Corrado G60. Später sägte er mir Löcher in die Hutablage meines ersten Peugeot 205 GTI . Wir waren autoverrückt wie AUTO BILD – und sind es geblieben.