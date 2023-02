Die neue AUTO BILD 8/2023: Hier sind alle Themen

NEUHEITEN Kleinwagen: Diese City-Flitzer kommen • Mazda CX-60: Erste Fahrt mit dem neuen Reihensechszylinder-Diesel • Toyota Corolla: Wir fahren das Facelift mit überarbeiteten Hybriden • VW Atlas Update, Peugeot 3008/5008, Renault Espace, Ram E-Pick-up, Mercedes-Maybach Hybrid NACHRICHTEN Dreckschleuder Klimaanlage • Autofahren teuer wie nie • Kommentar: Kein GTI-Treffen mehr TEST & TECHNIK Ziemlich perfekt: Mercedes GLE 400 e und Volvo XC60 T6 Recharge machen fast alles richtig – wer holt sich den Sieg? • Alltagsbeziehung: BMW 640d GT • Dauertest: Porsche Taycan • Gebrauchtwagen: Skoda Kamiq REPORTAGEN Carsharing-Autos: So schlecht werden sie behandelt • "Die Autoretter", Folge 4: Der Daimler-Doc Grüner • Schein: Wie die EU Öko-Mogelpackungen verhindern will • Wo Fußmatten 1200 Euro kosten: Besuch im größten Bentley-Showroom Europas • Pierre Leclercq: Seine Eltern fuhren schon Ente, jetzt ist er Citroën-Chefdesigner SERVICE Hypermiling: Was steckt hinter dem Spar-Trend? • Charging-Index: Strom für 300 Kilometer in 20 Minuten? Schafft nur einer! • Zehn Rückfahrkameras im Test • Alte Postautos als Camper-Basis RUBRIKEN Hingucker: Mini Cooper SE Cabrio • Motorsport: Sophia Flörsch • Motorsport: Audi in der Formel 1 • Extratour: BMW M4 und Corvette • Kolumne: Der fuhr mir in den Kopf.