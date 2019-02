AUTO BILD 9/2019

H

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

eute schaue ich nach Amerika. Ins frühere Land der unbegrenzten Möglichkeiten, ins heutige Trump-Land. Es geht aber nicht um die möglichen Milliardenverluste durch US-Strafzölle auf deutsche Autos. Ausgerechnet in Kalifornien, dem Land der Öko-Streber, dem Land mit den strengsten Umweltauflagen für den Straßenverkehr , wird über eine neue linke Spur auf den Highways nachgedacht: Das Tempolimit soll dort erhöht werden, auf 160 km/h – es ist das genaue Gegenteil von dem Bekloppten, das gerade bei uns diskutiert wird. Das soll den Verkehr flüssiger und schneller machen. Außerdem wird auf die wenigen Unfälle auf deutschen Autobahnen verwiesen. Überschrift: "California will get its own Autobahn ." Kurios ist, dass unter den kalifornischen Autofahrern jetzt die Diskussion tobt, ob sie überhaupt so schnelles Fahren beherrschen ...