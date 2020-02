AUTO BILD 9/2020

I

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

ch war in der vergangenen Woche auf der Berliner Hauptstadtkonferenz Elektromobilität. 600 Gäste, ich saß mit anderen auf dem Podium. Es ging darum, wie eine Großstadt und der Verkehr künftig gestaltet werden sollen. Sagen wir es diplomatisch: Den meisten Applaus bekam nicht ich, sondern der Podiumsgast, der ab 2025 ein Verbot aller neuen Verbrennungsmotoren forderte. Ohne solche harten Schnitte würde sich nie etwas ändern. Ich glaube nicht, dass alle, die da geklatscht haben, auf ihr Auto verzichten würden ...Apropos Verzicht: Hat Sie der Streit ums Tesla-Gelände auch so aufgeregt? Um die Kiefern, die eine Wichtigkeit erlangten, als seien sie mindestens die Lunge Deutschlands, wenn nicht der Welt. Mit einer blauen Ikea-Plastiktasche kletterten zwei Baumpiratinnen auf die Bäume. Baustopp. Wahnsinn! Das Signal in die Welt? Wir können Großprojekte nicht, und wir wollen sie auch gar nicht! Immerhin, jetzt darf weitergerodet werden, vielleicht sogar irgendwann gebaut. Wenn Elon Musk nicht doch noch die Lust an den seltsamen und langsamen Deutschen verliert. Er möchte seine Tesla-Autos unbedingt mit "Made in Germany" adeln. Das sollte uns zu denken geben. Denn uns scheint dieses Qualitätssiegel immer weniger zu bedeuten.