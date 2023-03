Die neue AUTO BILD 9/2023: Hier sind alle Themen

NEUHEITEN BMW iX5 Hydrogen: Erste Fahrt im Wasserstoff-SUV • So fährt der Dacia Jogger Hybrid • Die neue E-Klasse von innen • Mercedes nutzt jetzt Google Maps und entwickelt Betriebssystem MB.OS • Erste Mitfahrt im Mercedes GLC Coupé NACHRICHTEN TÜV-Report: E-Autos nur mittelprächtig • Tesla muss 360.000 Autos updaten • Kommentar: Bitte sinnvolle Verbote TEST & TECHNIK Kompakte Diesel-SUV: Neuer BMW X1 gegen Audi Q3 • Dauertest: VW T-Cross • Neues aus dem Dauertest • Alltagsbeziehung: Kia Niro EV • Vergleichstest: Peugeot 408 fordert Mercedes CLA Shooting Brake heraus • Gebrauchtwagen: Toyota Auris Hybrid REPORTAGEN Versicherung der Zukunft: Rabatt für Assistenzsysteme • "Die Autoretter", Folge 5: Der Porsche-Versteher • Autopreise: Wer soll das bezahlen? SERVICE Zwölf Knarrenkästen im Test • Auto-Abo von Lynk & Co • E-Auto: So steigern Sie die Reichweite RUBRIKEN Motorsport: Flaute in der Formel 1 • Extratour: BMW 3.0 CSL • Kolumne: Der fuhr mir in den Kopf.