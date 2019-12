L

iebe Leser, aus einer Vielzahl an Leserbriefen sehen wir, dass das Thema Elektromobilität auch unter Allradfreunden sehr kontrovers diskutiert wird. Nur zwei Beispiele: "Wie sinnvoll ist der E-Antrieb in einem Geländewagen?" oder "Damit muss ich mich nicht sorgen, auch in ein paar Jahren noch in die Stadt zu kommen." Da liegt es natürlich nahe, dass auch wir uns der Thematik annehmen. Also haben wir für diese Ausgabe den Kollegen Thomas Rönnberg auf die Reise geschickt, um zu schauen, wie es um das Thema Elektroauto als Zugfahrzeug bestellt ist. Lesen Sie seinen erlebnisreichen Erfahrungsbericht mit dem Audi e-tron samt Caravan im Schlepp ab Seite 70. Wir bleiben für Sie also auch am Thema Elektromobilität dran. Was haben Sie für Ideen oder Fragen zum Thema Allrad und Elektrofahrzeuge? Schreiben Sie mir: alexander.kuhlig@autobild.de. Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen Ihre ALLRAD-Redaktion und Ihr Alexander Kuhlig (Redaktionsleiter).