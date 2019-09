L

iebe Leser, gehören Sie auch zu denen, die ein Allrad-SUV nur kaufen, um höher zu sitzen und so einen besseren Überblick in der Stadt zu haben? Die Zulassungen von Fahrzeugen mit Vierradantrieb steigen zumindest. Immer öfter stehen aber die sogenannten Helikopter-Mütter bzw. -Eltern in der Kritik, weil diese ihre Kinder mit einem dicken SUV am besten bis direkt vor das Klassenzimmer fahren wollen. Schauen Sie sich gern mal die Verkehrssituation am Morgen und am Mittag vor unseren Schulen an, da erlebt man Erstaunliches. Und langsam bzw. vorsichtig gefahren wird selbst vor Kindergärten in "30er-Zonen" kaum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies Ihre Intention ist, liebe ALLRAD-Leser. Schreiben Sie mir doch, wofür Ihr Allradgefährt(e) im Alltag oder am Wochenende herhalten muss: alexander.kuhlig@autobild.de. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihre ALLRAD-Redaktion und Ihr Alexander Kuhlig (Redaktionsleiter).