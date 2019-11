L iebe Leser, auf dem deutschen Automarkt sind iebe Leser, auf dem deutschen Automarkt sind SUVs – ob mit oder ohne Allradantrieb – schwer angesagt. Fast jeder vierte Neuwagenkäufer entscheidet sich bei uns mittlerweile für ein Fahrzeug dieser Gattung. Und auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt sieht das nicht viel anders aus. Die Auswahl über alle (Größen-)Klassen hinweg ist mittlerweile gewaltig, vom kleinen Suzuki Ignis über VW Tiguan und BMW X5 bis hin zu den Highend-Luxus-Offroadern vom Schlage eines Rolls-Royce . Und weitere werden folgen. So frage ich mich langsam: Was passiert, wenn dieser Boom einmal abebbt? Was sehen die Modelle der Zukunft aus, wie der nächste Trend? Hat er noch etwas mit Allrad zu tun, oder sind es eher die Elektromodelle für die City? Was meinen Sie? Schreiben Sie mir gern unter: alexander.kuhlig@autobild.de. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihre ALLRAD-Redaktion und Ihr Alexander Kuhlig (Redaktionsleiter).

