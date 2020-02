L iebe Leser,

Allrad ist nicht gleich Allrad. Das beweist einmal mehr unser alljährlicher Wintertest im österreichischen Kühtai. Die verschiedenen teilnehmenden Hersteller legen nicht nur ihre Allradsysteme höchst unterschiedlich aus, nein, auch deren Kombination mit den mittlerweile unzähligen elektronischen Helferlein an Bord führten zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen in unseren Testdisziplinen Handling, Tiefschnee und Dynamik. So kommt es nicht zuletzt durch den spektakulären Test auf der Skipiste zu einem bunt durcheinandergewürfelten Testergebnis. Ich lege Ihnen in der neuen Ausgabe von AUTO BILD ALLRAD also unseren aktuellen Wintertest ab Seite 8 ganz besonders ans Herz, mit den wieder einmal sehr besonderen Erfahrungswerten. Oder sind Sie schon einmal mit Ihrem Allradler eine Skipiste hochgefahren?

Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen Ihre ALLRAD-Redaktion und Ihr Alexander Kuhlig (Redaktionsleiter).

