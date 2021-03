L

iebe Leser, Sammler gibt es überall, bei klassischen Autos, gutem Wein oder teuren Uhren. Viele von ihnen sind echte Enthusiasten. Aber wem es nur ums schnelle Geld geht oder wer seine guten Stücke vor aller Welt hermetisch abriegelt, ist bei den wahren Fans meist nicht wohlgelitten. Der US-Amerikaner Jay Leno ist hier ein Positivbeispiel: Der 70 Jahre alte Entertainer stellt seine Autosammlung zur Schau und hält die Klassiker fahrbereit. 130 Autos gehören dazu, fast ebenso viele Motorräder . Was hingegen alles in Tiefgaragen betuchter Trophäensammler der ewigen statischen Verdammnis entgegensieht, wollen wir lieber gar nicht wissen. Wir von der Allrad-Fraktion sind von diesen Sperenzchen bislang meist verschont geblieben. Hemdsärmelige Malocher wie Jeep Wrangler oder Suzuki Jimny stehen sich nur selten in Milliardärsgaragen die All-Terrain-Reifen platt. Doch Achtung, Land Rover hat vom Bedarf nach exklusivem Blech Wind gekriegt und legt den klassischen Defender jetzt als Sonderedition Works V8 Trophy neu auf. Basispreis: umgerechnet 221.000 Euro. Auflage: 25 Stück. Er besitzt also alle Voraussetzungen zur Wertsteigerung für seine neuen Besitzer – unverschämt teuer, damit exklusiv und zudem streng limitiert. Bleibt nur zu hoffen, dass die zahlungskräftige Offroad-Klientel ihrem Trophy-Landy auch ab und an Auslauf gönnt. Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass selbst Offroad-Ikonen nicht mehr vor Spekulanten sicher sind. Aber jeder darf ja mit seinem mehr oder weniger hart verdienten Geld machen, was er will.Martin Braun, Alexander Bernt, Thomas Rönnberg und Rolf Klein.