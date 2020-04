L

Zukunft Die SUV-Pläne von Volkswagen

• Vorstellungen, Tests und Fahrberichte

Fahrbericht: Unterwegs in den neuen Hochleistungs-Allradlern von BMW – X5 M und X6 M mit bis zu 625 PS • Test: Skoda Superb als leicht höhergelegter Robustkombi Scout – reichen 15 mm mehr? • Vergleichstest: Vier kompakte Hybrid-SUV - Honda CR-V Hybrid, Lexus UX 250h, Mitsubishi Outlander PHEV, Toyota RAV4 Hybrid • Vorstellung: Fünf neue oder überarbeitete Allradler • Supertest: Volvo XC 40 D4 • Fahrspaß-Vergleich: Fünf sportliche SUV quer durch alle Preisklassen - Audi SQ2, BMW X4 M40i, Cupra Ateca, Porsche Macan S, Skoda Kodiaq RS • Zugfahrzeugtest: Was kann der Audi Q8 50 TDI?

Faszination Oldtimer: Seltener 1947er Mercury Woodie aus Promi-Vorbesitz mit zeitgenössischem 4x4-Umbau

• Rückspiegel Der historische Test: Echt, aufrecht, mittlerweile teuer - Toyota Land Cruiser KJ70 Special von 1996 •

Reportage

Wüstenfahrt: Namibia im neuen Land Rover Defender • Reisemobile: Vier ganz unterschiedliche 4x4-Wohnmobile von Bimobil, Dangel, Tischer und Terracamper • Weltreise, Teil 133: Baikalsee

• Ratgeber

Katalog: Das 4x4-Neuwagenangebot in Deutschland mit Preisen und den wichtigsten Daten • Expertentipps: Sie fragen, wir antworten • Gebrauchtwagen: Range Rover Evoque 1 – darauf sollten Sie achten beim Gebrauchtkauf • Fragebogen: Ihre Erfahrungen mit dem Volvo XC 60 der ersten Generation, bitte! • Der Checker: Achtzylinder-Exot VW Passat W8 Variant.

iebe Leser, nachdem diverse (Auto-)Messen Anfang 2020 abgesagt wurden, stehen aktuell viele Veranstaltungen der kommenden Monate auf dem Prüfstand, um eine massenhafte Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. So wurde beispielsweise nun auch die von den Kollegen der AUTO BILD KLASSIK veranstaltete Bodensee-Klassik Anfang Mai komplett abgesagt. Das treibt freilich auch uns Allradler um; einerseits, da auch Geländegänger regelmäßig ihren Weg zur Bodensee-Rallye finden, anderseits, weil wir alle im angehenden Frühling geradezu darauf brennen, mit unseren Gefährten wieder raus in die Natur zu fahren. Doch selbst wenn wir es dürften, wäre ein Alleingang in unwegsamem Gelände eine schlechte Idee. Bleiben Sie gesund! Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen Ihre ALLRAD-Redaktion und Ihr Alexander Kuhlig (Redaktionsleiter).