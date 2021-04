Liebe Leser, Prahlerei ist überhaupt nicht unser Stil. Aber wenn man etwas Einzigartiges vorzuweisen hat, kann man schon mal stolz darauf sein – so wie wir auf unsere Zugfahrzeugtests. Unser Gespann-Experte Thomas Rönnberg jagt jeden Monat aufs Neue Allradfahrzeuge mit unserem Zwei-Tonnen-Testanhänger durch das Voralpenland. Dabei hat er sich über viele Jahre eine Routine angeeignet, die hierzulande kaum zu überbieten ist. Dass wir dieses Archiv nicht längst in einer Bestenliste verarbeitet haben, wundert uns selbst ein bisschen. Jetzt haben wir uns jedoch die Mühe gemacht und zeigen Ihnen in vier Kategorien die besten Zugfahrzeuge der vergangenen 136 Tests. Ach ja, und mit dem frisch gelifteten Toyota Hilux kommt natürlich auch ein 137. Zugfahrzeugtest dazu. Auch darüber hinaus hat das neue Heft viele Highlights für Allradfahrer zu bieten: Ab Seite 6 beleuchten wir die künftigen Ford-Modelle und deren Allradtalente.

Unser großer Titelvergleich klärt, ob die Koreaner von Hyundai mit dem brandneuen Tucson mittlerweile den Klassenprimus VW Tiguan übertrumpfen können. Im Supertest fühlt unser Experte Martin Braun dem Ford Explorer auf den Zahn. Ob sich der dicke Plug-in-Ami souverän durchs Gelände wühlt, lesen Sie ab Seite 34. Unsere Serie "Diesel gegen Benziner" beschäftigt sich mit dem Kia Sorento (S. 42). Welcher fährt effizienter, Selbstzünder oder HybridBenziner? In unserem Rückblick beleuchten wir eine der wenigen Gelegenheiten, zu denen VW seiner Zeit voraus war: der erfolglose Golf Country (S. 54). Zum Schluss fährt Autor Rolf Klein Jutta Kleinschmidts Sieger-Pajero von der Rallye Dakar 2001 (S. 92).

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihr AUTO BILD ALLRAD-Team: Martin Braun, Alexander Bernt, Thomas Rönnberg und Rolf Klein.

Diese Themen finden Sie im neuen Heft: Neuheiten Ford-Zukunftspläne: Gelifteter Kuga und Allrad-Elektroauto Evos • Mitsubishi Outlander Vierte, gewachsene Generation des Familien-SUV • Jeep Gladiator: Der Wrangler als Nobel-Pick-up mit 3.0-V6-Diesel • Subaru Outback: Die sechste Generation, mit 2,5-Liter-Saugbenziner • Apal Jaeger: Leichter Offroader ab 20.000 Euro, mit Lada-Niva-Technik • Land Rover Defender: Neue Topversion mit 525 PS starkem V8 • Test und Technik Test Audi Q8 60 TFSI e – mehr als nur der übliche Steuerspar-Stecker? • Vergleichstest: Hyundai Tucson vs. VW Tiguan, beide mit Diesel/Automatik • Erste Fahrt: Audi SQ2 TFSI Facelift – 300 PS ab 45.700 Euro • Vergleichstest Plug-in-Hybride: Mercedes GLA 250 e, Mini SE Countryman • Supertest Ford Explorer Plug-inHybrid: riesig und dennoch sparsam? • Serie: Diesel gegen Benziner – Kia Sorento 2.2 CRDi contra 1.6 T-GDI • Dauertest: Zwischenbilanzen zu Mazda CX-5 D 184, Volvo XC60 T8 und Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi • Zugfahrzeugtest: Toyota Hilux mit mehr Hubraum als zuvor • Zugfahrzeug-Bestenliste • Gebrauchtwagen: Worauf beim Kauf eines Mercedes GLK zu achten ist • Checker: Ein Mercedes GLS 350 d unter der Lupe des Profis • Reportage Weltreise, Teil 145: Mit dem Land Cruiser um die Welt – Sibirien • Faszination: Jutta Kleinschmidts Sieger-Pajero der Rallye Dakar 2001 • Service Unübersichtlichkeit: Wie Technik bei arg breiten Autos helfen kann • Rubriken Kommentar: Begehrte Allradler als Opfer der 95-Gramm-Grenze beim CO2 • Der Alte im Test: Belastbarer Preisbrecher Daihatsu Feroza DX ab 1993 • Rückblick: Zu früh da – VW Golf Country ab 1990 • Expertentipps: Sie fragen, unser Experte Martin Braun antwortet • Fragebogen: Ihre Erfahrungen mit dem Nissan Pathfinder ab 2004, bitte!



Die neue AUTO BILD ALLRAD 5/2021 — ab sofort im Handel!