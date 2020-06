L

Zukunft Diese Allradler kommen noch 2020

• Vorstellungen, Tests und Fahrberichte

Vorstellung Mini Countryman All4 Facelift • Test: Mercedes GLE 350de Diesel-Hybrid • Vergleichstest: Drei kompakte Kraftdiesel - Audi SQ5, BMW X3 M40d, Range Rover Velar D300 • Supertest: X1 xDrive 20d • Vergleich: Porsche Macan GTS vs. Cayenne Coupé • Dauertest: 100.000 km im SsangYong Tivoli Diesel 4WD • Zugfahrzeugtest: VW T6.1 – reicht das 4MotionEinstiegsmodell mit 150 PS und manueller Schaltung?

• Leseraktion Allradauto des Jahres: Ihre Wahl, Ihre Favoriten 2020

•

Faszination Fullsize-Pickup: Toyota Tundra V8 mit deutscher Zulassung

• Rückspiegel Der historische Test Kia Sportage Cabrio von 1999 •

Interview Im Gespräch: New-Defender-Entwicklungsleiter Nick Collins von Land Rover

• Reportage

Menschen: Ein Magdeburger Influencer und sein Leben im Mercedes-G-Abenteurermobil • Weltreise, Teil 135: Mongolei

• Ratgeber

Katalog: Das 4x4-Neuwagenangebot in Deutschland • Expertentipps: Sie fragen, wir antworten • Gebrauchtwagen: Suzuki Jimny I unter der Lupe • Fragebogen: Fahren Sie einen Nissan Patrol GR? • Der Checker: V10-Dinosaurier VW Touareg R50.

iebe Leser, gefühlt – vielleicht auch durch die Ausgangsbeschränkungen während der Coronapandemie – mussten Sie lange auf die Ergebnisse unserer Leserwahl "ALLRAD-Autos des Jahres" warten. Schließlich hatten wir den Aufruf bereits in Ausgabe 2 veröffentlicht, der Aufrufzeitraum war in diesem Jahr dafür aber auch etwas länger als gewohnt. Jetzt stehen die Sieger und somit Ihre Favoriten aber endlich fest, und so viel sei schon an dieser Stelle verraten: Es gibt die eine oder andere Überraschung. Lesen Sie alles zu den ALLRAD-Autos des Jahres ab Seite 40 in dieser Ausgabe. Und zufällig haben wir einen der siegreichen Kandidaten einer Prüfung in einer der Paradedisziplinen von AUTO BILD ALLRAD , dem anspruchsvollen Zugfahrzeugtest mit Zweitonnen-Anhänger, unterzogen. Lesen Sie mehr dazu ab Seite 72. Was uns bewegt ... Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihre ALLRAD-Redaktion und Ihr Alexander Kuhlig (Redaktionsleiter).