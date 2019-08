iebe Leser, was rollt da nun wieder auf uns zu? Da wird aus der seit Jahren kleinlichst geplanten Pkw-Maut auf Deutschlands Autobahnen zum wiederholten Male nichts, und schon bringen unsere Politiker eine nächste Einnahmequelle aufs Tableau: die CO2-Steuer. Die würde auch uns, die Allradgemeinde, stark treffen. Ist das der richtige Ansatz für den Umweltschutz? Wir Autofahrer in Deutschland werden ohnehin schon durch Mehrwert- UND Mineralölsteuer doppelt zur Kasse gebeten. Bis es aber zu einer CO2-Steuer kommt, zieht womöglich viel Zeit ins Land, sollte Rest-Europa wieder auf die Idee kommen, gegen entsprechende Gesetzesvorschläge anzugehen. Denn Deutschland ist und bleibt ein Durchreiseland für viele unserer Nachbarstaaten. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihr AUTO BILD ALLRAD-Team.



Titel Zukunft: Der Land Rover Defender kehrt zurück – modern und ohne Retro-Nostalgie • Vorstellungen, Tests und Fahrberichte

Fahrbericht: Frisch gelifteter Audi A4 Allroad • Fahrbericht: VW Amarok Red Rok mit 350 PS • Supertest: Mercedes X 250d • Fahrbericht: Audi Q7 Facelift • Fahrbericht: Mercedes GLS, zweite Generation • Fahrbericht: Mercedes G 400d • Fahrbericht: Jeep Cherokee und Wrangler mit neuem • Zweiliter-Turbobenziner Fahrbericht: Ford Explorer – als Hybrid in Europa • wieder offiziell im Angebot Vergleich: Audi e-tron 55 gegen Tesla Model X 100D • Zugfahrzeugtest: Mitsubishi Eclipse Cross 2.2 DI-D • Dauertestbilanz: Renault Kadjar dCi 130 4x4 • Dauertest-Zwischenberichte: Unsere bisherigen Erfahrungen mit: Audi Q5 2.0 TDI, BMW X3 M40d, Ford Kuga 2.0 TDCi, Kia Sportage 2.0 CRDi, Mitsubishi Eclipse Cross 2.2 DI-D, SsangYong Tivoli 1.6 Xdi, Toyota Hilux 2.4 D-4D, Volvo XC 60 D5

Faszination

Der historische Test: Lada Niva von 1995

• Rückspiegel Der historische Test: Mitsubishis 90er-Jahre-Hit Pajero II – als kurzer 2800 TD in GLS-Ausstattung

• Reportage

Geländewettbewerb: Deutschland-Endauscheidung der Spirit of Amarok im Mammutpark Stadtoldendorf • Weltreise, Teil 125: Russlands Osten • Messe Abenteuer & Allrad: Wir stürzen uns ins Gewühl und schnuppern Fernreise-Atmosphäre

• Ratgeber Katalog: Das 4x4-Neuwagenangebot in Deutschland mit den wichtigsten Daten und Preisen • Expertentipps: Sie fragen, wir antworten • Gebrauchtwagen: Porsche Macan – darauf sollten Sie achten beim Kauf • Fragebogen: Fahren Sie einen Audi A4 Allroad, Serie 1? • Der Checker: Gebrauchter BMW X3 20d der ersten Generation unter der Lupe unseres Experten

