Liebe Leser, gern hätten wir an dieser Stelle von der jährlichen Preisverleihung der von Ihnen gewählten ALLRAD-Autos des Jahres berichtet. Die diesjährige Preisvergabe mit allen Medienvertretern der Automobilhersteller fiel aber der Ausgangs- und Kontaktbeschränkung, der wir alle unterlagen, zum Opfer. So bleibt uns in diesem Jahr, ohne feierliche Preisübergabe, aufzuzeigen, welche Fahrzeuge Sie, dank Ihrer zahlreichen Teilnahmen an unserer Leserwahl, zu den ALLRAD-Autos des Jahres in 10 Klassen gewählt haben.

Bereits zum 19. Mal fand die Allrad-Wahl statt

Die Leserwahl zu den Allradautos des Jahres 2020 wird präsentiert von Cooper Tires.

Und auch in der Kategorie "Geländewagen und SUV von 35.000 bis 50.000 Euro" steht ein Importeur ganz oben auf dem Treppchen: Im letzten Jahr noch auf dem fünften Platz, gewinnt hier 2020 der Jeep Wrangler. Nicht zuletzt heben wir auch den Sieger der Kategorie "Allrad-Pkw bis 40.000 Euro" hervor: Der Skoda Octavia setzt sich gegen die anderen 14 Wettbewerber durch. Die übrigen Gesamt- und Importsieger sehen Sie in der folgenden Bildergalerie. Die Allradler des Jahres 2020 zur Galerie

Drei Redaktionspreise werden 2020 vergeben