Allradauto des Jahres – das ist der Preis, den jeder Autobauer gern hätte. Denn ihn vergeben zum 21. Mal die Leser des größten Allradmagazins Europas – und ja, damit meinen wir Sie! Wir haben uns bewusst auf die offiziell importierten Allradmodelle beschränkt und in geringer Stückzahl eingeführte 4x4-Exoten weggelassen.

Bildergalerie Kamera Alle Preise im Überblick 6 Bilder Pfeil Als Dankeschön fürs Mitmachen verlosen wir einen Satz traumhafter OZ-Leichtmetallräder im authentischen Rally-Raid-Stil und einen Satz hochwertiger Reifen aus dem aktuellen Angebot von Cooper Tires für ein auf Sie zugelassenes Auto. Daneben gibt es eine Reihe weiterer schöner wie nützlicher Dinge vom Batterieladegerät über die Marderabwehr und das Auto-Pflegeset bis hin zur raffiniert-praktischen LED-Arbeitslampe. Alle Preise können Sie in der Bildergalerie bestaunen. Viel Glück!

Und so können Sie mitmachen

Die Allradautos des Jahres ermitteln wir demokratisch per Mehrheitsvotum in neun Kategorien: Geländewagen und SUV bis 40.000 Euro, Geländewagen und SUV von 40.000 bis 50.000 Euro, Geländewagen und SUV von 50.000 bis 60.000 Euro, Geländewagen und SUV über 60.000 Euro, Allrad-Crossover, Allrad-Pickups, Allrad-Pkw bis 50.000 Euro, Allrad-Pkw über 50.000 Euro, Allrad-Sportwagen, -Coupés und -Cabrios. Wählen Sie die Allradautos des Jahres in neun Kategorien, indem Sie auf den nachfolgenden Link "Jetzt abstimmen" klicken.

Für die Durchführung des Gewinnspieles gelten die Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele von autobild.de: Teilnehmen kann jeder mit Wohnsitz in Deutschland. Mitarbeiter des Axel Springer Konzerns, der beteiligten Kooperationspartner, deren Angehörige sowie Personen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnahme ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Auszahlung der Preise in bar ist nicht möglich. Teilnahmeschluss ist der 23. März 2022.