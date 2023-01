as ist der Preis, den jeder Autobauer gern hätte. Denn ihn vergeben zum 22. Mal die Leser des größten Allradmagazins Europas – und ja, damit meinen wir Sie! Wir haben uns bewusst auf die offiziell importierten Allradmodelle beschränkt und in geringer Stückzahl eingeführte 4x4-Exoten weggelassen.

Allradauto des Jahres – d as ist der Preis, den jeder Autobauer gern hätte. Denn ihn vergeben zum 22. Mal die Leser des größten Allradmagazins Europas – und ja, damit meinen wir Sie! Wir haben uns bewusst auf die offiziell importierten Allradmodelle beschränkt und in geringer Stückzahl eingeführte 4x4-Exoten weggelassen.

Welche Autos den Titel tragen, entscheiden Sie!



Als Dankeschön fürs Mitmachen verlosen wir einen Satz traumhafter OZ-Leichtmetallräder im schwarzen Abenteuer-Look – ein Hingucker für so viele Geländegänger. Daneben gibt es eine Reihe weiterer schöner wie nützlicher Dinge vom Batterieladegerät über eine Marderabwehr und ein Auto-Pflegeset – mit zahlreichen Sondereditionen für Fans – bis hin zur flexiblen Werkzeugmatte aus lackschonendem Material. Alle Preise können Sie in der Bildergalerie bestaunen. Viel Glück!

Und so können Sie mitmachen