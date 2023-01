Wir sind zurück aus der Winterpause und haben ein ganz besonderes Auto für euch im Gepäck: den BMW iX ! Als das große Elektro-SUV auf den Markt kam, hat es für ordentlich Diskussions-Stoff gesorgt, was vor allem an der gewöhnungsbedürftigen Optik lag. Was wir darüber denken, wieso sich BMW damals bei seinen Fans entschuldigt hat und zu welchem einstimmigen Urteil wir kommen, das alles und noch mehr hört ihr in der neuen Folge von "Erst fahren, dann reden"