iebe Leser, in dieser Ausgabe können Sie zum ersten Mal den neuen Porsche 911 (992 ) ungetarnt betrachten und erfahren, was die jüngste Generation der deutschen Sportwagen-Ikone auszeichnet. Wie sich das camouflierte Vorserienmodell fährt und anfühlt, hat Autor Georg Kacher bereits in Heft 11/18 beschrieben; mit den aktuellen Studiofotos fügen wir ein paar neue Facetten hinzu (siehe Seite 24). Zweifellos ist der Elfer für eine Fachzeitschrift wie AUTO BILD SPORTSCARS neben dem nächsten und mittlerweile achten VW Golf GTI eines der wichtigsten Autos des Jahres 2019. Der Zuffenhausener ist die Benchmark in vielerlei Hinsicht; an ihm und seinen kommenden Derivaten werden sich etliche Konkurrenten messen lassen müssen. Übrigens: Bis zum Jahr 2025 soll bereits jeder zweite Porsche über einen elektrischen Antrieb verfügen – je zur Hälfte rein elektrisch oder als Hybrid. Als erstes reines E-Auto kommt 2019 der Taycan auf den Markt. Spätestens 2030 soll nur noch der Elfer mit Verbrennungsmotor zu haben sein. Schwer vorstellbar, aber das ist die Zukunft! Porsche-Chef Oliver Blume gibt sich jedenfalls überzeugt, dass die Sportwagenschmiede weiter „als erfolgreichste Marke für exklusive und sportliche Mobilität stehen wird“. Viel Spaß bei der Lektüre, Ihr Michael Iggena (Redaktionsleiter).

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

Vorstellung: Porsche 911 Carrera (992) • Vorstellung: Mercedes-AMG GT R Pro • News: Lamborghini SC18 Alston, Urus ST-X Concept, BMW 8er Cabrio, Apollo I.E., AC Schnitzer 8er, Techart Styling-Paket für 911 GT3 RS, Novitec 720S N-Largo, Maserati Ghibli Ribelle, BMW Alpina B4 Edition 99 und JE Design Cupra 300 WidebodyFaszination 1000 PS: 9ff F91-100 trifft auf Klasen R8 V10 Biturbo • Faszination 1700 PS: der 9ff F97-170 • Fahrbericht: Ford Mustang Bullitt • Fahrbericht: Renault Mégan R.S. Trophy • Vergleichstest: Abarth 124 Spider gegen Mazda MX-5 Skyactiv-G 184 • Fünf Duelle - größer oder kleiner? BMW M4 Competition vs. M2 Competition, Mercedes-AMG E 53 vs. C 43, Porsche 911 Carrera GTS vs. 718 Cayman GTS, Toyota GT86 vs. Yaris GRMN, VW Golf GTI Performance vs. Polo GTI • Fahrbericht: Audi R8 • Fahrbericht: Mercedes-AMG A 35 • Dauertest-Doppelabschluss: je 60.000 km mit BMW M550i Drive und BMW M550d xDrive • Supertest: Mercedes-AMG GT 63 S 4-TürerDrifttraining von AUTO BILD SPORTSCARS und AUTO TEST mit Werner und Moritz Gusenbauer • Nachbericht zum 37. Conti-Tuning-Tag •Gesucht: die besten Marken in allen Klassen. Fünf Autos zu gewinnen! • Das war die Race Night 2018 - alle Gewinner der Wahl zu den Sportscars des Jahres