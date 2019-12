L iebe Leser, ich bin ja wirklich ein toleranter Mensch und der Meinung, dass jeder sein Leben so leben soll, wie er/ sie das für richtig hält, doch was ich letztens während der Fahrt im knallroten 911 Speedster erlebt habe, sprengt alle Vorstellungen. Da rennt plötzlich ein schulberanztes Mädchen von etwa acht Jahren auf mich zu, schreit: "Du Umweltschwein", und schmeißt etwas nach dem iebe Leser, ich bin ja wirklich ein toleranter Mensch und der Meinung, dass jeder sein Leben so leben soll, wie er/ sie das für richtig hält, doch was ich letztens während der Fahrt im knallroten 911 Speedster erlebt habe, sprengt alle Vorstellungen. Da rennt plötzlich ein schulberanztes Mädchen von etwa acht Jahren auf mich zu, schreit: "Du Umweltschwein", und schmeißt etwas nach dem Porsche . Zum Glück bewahrheitete sich der Spruch "Du wirfst ja wie ein Mädchen", und der Gegenstand verfehlte den Testwagen. Da klappt einem nur noch die Kinnlade nach unten. Haben Sie mit Ihrem Sportwagen schon Ähnliches erlebt – egal ob aus dem Munde unbedarfter Kinder oder von Erwachsenen? Schreiben Sie mir unter dem Betreff "Lesermeinung" an: alexander.bernt@autobild.de. Viel Spaß bei der Lektüre, Ihr Alexander Bernt (Redaktionsleiter).

AUTO BILD SPORTSCARS 1/2020 – ab sofort im Handel!