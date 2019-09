AUTO BILD SPORTSCARS 10/2019

iebe Leser, heute ist das Editorial ganz in Supersportler-Hand – und im Heft geht es weiter: Dort lesen Sie den ersten Fahrbericht zum Ferrari F8 Tributo . Ein Supersportler , der mich in die Zeiten der Autoquartetts und meiner ersten IAA-Besuche zurückkatapultiert hat. Oder kurz gesagt: ungläubiges Staunen und eine Faszination wie von einem anderen Stern. Und schon sind wir beim nächsten Thema: IAA . Kurz nachdem dieses Heft erschienen ist, läuft die Frankfurter Automesse noch. Wird es das letzte Mal gewesen sein? Ich hoffe nicht, auch wenn immer mehr Hersteller fernbleiben und lieber auf eigene Events setzen, bei denen nur ihr Produkt im Mittelpunkt steht. Für Autonarren fiele eine Ikone weg – und ganz grundlegend: viel Staunen und Faszination. Viel Spaß bei der Lektüre, Ihr Alexander Bernt (Redaktionsleiter).

Diese Themen finden Sie im neuen Heft: TESTS UND FAHRBERICHTE

Fahrbericht: Ferrari F8 Tributo • Fahrbericht: Porsche 911 Carrera • Supertest: Renault Mégane R.S. Trophy-R • Fahrbericht: Porsche Taycan • Vergleichstest: BMW M2 Competition gegen Porsche 718 Cayman T • Test: Tesla Model 3 Performance • Test: APR Golf GTI Performance • Test: Bentley Bentayga Speed • Vergleichstest: RaceChip A110 gegen Waldow A110 • Test: Elia Mégane RS-R 300 • Test: AC Schnitzer M2 Competition • Gebrauchtwagen-Check: Maserati 3200 GT • Serie: Vier Generationen Mazda MX-5 – Teil 2: NB • Gestern & heute: Drei Generationen ToyotaSportwagen: 2000 GT, Supra und GR Supra • Faszination: Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid • PANORAMA UND NEUHEITEN Vorstellung: BMW Concept 4 • News: Audi RS 6 Avant, Audi RS 7,Lamborghini, Aventador SVJ 63 Roadster, Hyundai i30N Project C • News: Novitec (Tesla) Model 3 • Bugatti Centodieci; Rennspiel: F1 2019 • MOTORSPORT WEC/Sportwagen-WM: In einem Jahr werden die LMP1-Renner von Hypercars abgelöst • Tracktest: Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport • ADAC GT Masters: Carrie Schreiner – als einzige Frau in der Männerdomäne GT Masters • DTM/Super GT: Vergleich der beiden Tourenwagenklassen • AKTION Leserwahl: Sportscars des Jahres - 110 Kandidaten aus Serie und Tuning • Im Mazda MX-5 (NA) auf Rekordjagd – 2900 Kurven in zwölf Stunden

