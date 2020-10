AUTO BILD SPORTSCARS 10/2020

L

iebe Leser, glaubt man den Statistiken, sieht es für Sportwagen düster aus. Gegen SUVs haben sie keine Chance, klar, aber auch absolut sinken ihre Zulassungszahlen weltweit. Seit Jahren. So sind von 280.800 neuen Porsche im Jahr 2019 nur 34.800 Elfer. Und was sagt uns das? Zunächst einmal, dass Statistiken nicht immer das ganze Bild zeigen. Um mal aus dem Nähkästchen unserer Redaktion zu plaudern: Ein Kollege war neulich mit der Toyota Supra unterwegs, hochgereckte Daumen an jeder Ampel inklusive. Eine Woche zuvor mit einem Porsche Cayenne GTS Coupé ? Gleichgültigkeit. Als Kollege Andreas May aus Wolfsburg vom ersten Test des neuen Golf GTI (Seite 12) zurückkam, wollten alle wissen, wie der so sei. „Sound?“, war die erste Frage. "Untersteuert der?", die zweite. "Und haben die verraten, wann der Clubsport kommt? Und wie viel PS der hat?", wollte der Nächste wissen. Merken Sie was? Die Faszination, die ein Sportwagen (und ja, ich zähle den GTI mal als einen dazu, der Alltag und Portemonnaie mit Sportler-Reizen verbindet) ausstrahlt, ist ungebrochen. Dieser Sound, dieses ungefilterte Fahrerlebnis. Trotz oder vielleicht sogar gerade in Zeiten, in denen die Hersteller jedes Gramm CO2 doppelt zählen müssen. Und noch eine These: Ohne den 911 würde Porsche nicht einmal ansatzweise so viele Cayenne, Macan und Panamera verkaufen. Sie sind so beliebt, weil Porsche für Sportwagen, für den 911 steht. Viel Spaß bei der Lektüre, Ihr Alexander Bernt (Redaktionsleiter)