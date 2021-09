Dieses Jahr ist mir etwas passiert, das ist mir noch nie passiert: Ich habe die 24 Stunden von Le Mans vergessen. Dabei sauge ich seit 1998 jedes Jahr alles über den Langstreckenklassiker auf, was im TV übertragen wird. Vom legendären 1999er Krimi habe ich sogar noch vier oder fünf voll bespielte VHS-Kassetten im Keller liegen; der siegreiche BMW V12 LMR mit der Nummer 15 steht auf meinem Schreibtisch – in 1:18 natürlich. Woran das liegt? Ich befürchte daran, dass 2021 generell für den Motorsport in Deutschland ein verlorenes Jahr ist. Formel-1-Übertragungen gibt es (fast) nur noch im Pay-TV, die DTM wurde von der Tourenwagen- zur GT-Serie; dass ServusTV die Rallye-WM überträgt, muss man auch erst mal wissen – und dann den Sender irgendwo auf Position 53 im Receiver finden. Dazu hat mein einst favorisierter Sport-Streamingdienst kurz vor Saisonbeginn die IndyCar-Serie verloren (und zudem die Preise erhöht). Abo gekündigt – damit war auch die MotoGP weg.

Vielleicht hilft es ja, dass so langsam die Zuschauer wieder an die Rennstrecken zurückdürfen. Viele Gelegenheiten bieten sich nicht mehr in der Saison 2021, ab dem Erscheinen dieses Hefts. Also, nutzen wir jede Gelegenheit: zur NLS an den Nürburgring , zur GT Masters an den Sachsenring (1. bis 3. Oktober) oder zum DTM-Saisonfinale ins fränkische Monaco an den Norisring (10. Oktober). Und immer mit Vorsicht, damit das auch 2022 wieder geht.

Viel Spaß bei der Lektüre, Ihr Alexander Bernt (Redaktionsleiter)

Diese Themen finden Sie im neuen Heft:

NEUHEITEN Lamborghini Countach LPI 800-4 – die Wiedergeburt einer Legende • Mercedes-AMG GT 4-Türer 63 S E Performance NACHRICHTEN Abt Cupra Leon & Sportstourer VZ • AMG One • Manhart RQ 900 • Mercedes-AMG EQS 53 • Techart Grand GT TEST UND TECHNIK Fahrbericht: Porsche Macan – zum zweiten Mal überarbeitet ins letzte Drittel • Fahrbericht: Skoda Kodiaq RS – nach dem Lifting kommt Sport-SUV mit Benziner • Vergleichstest: Hyundais frisch gelifteter i30 N nimmt es mit VW Golf GTI Clubsport 45 und Ford Focus ST auf • Supertest: AMG GT – der sportlichste Benz rollt in neuer Basis an den Start • Einzeltest: AC Schnitzer M440i • Modell-Analyse: GTD, GTI oder R – alle sportlichen Golf im harten Test • Dauertest: Neues von Audi RS 4 Avant, BMW Z4 30i und Porsche Taycan 4S • Vergleichstest: Ford Escort RS Cosworth gegen Lancia Delta Integrale Evo II und VW Golf Limited • Gebrauchtwagen: Was kann der Mini Cooper S der zweiten Generation? • 125 Jahre Abt Sportsline – unterwegs mit sechs Ikonen der Firmengeschichte MOTORSPORT Tracktest: BMW M2 CS Racing – in Zolder unterwegs im M2 Cup SERVICE Elf Felgenreiniger im Test: Sind die teuren Markenprodukte ihr Geld wert? RUBRIKEN Aktion: Sportscars des Jahres 2021 • Aktion: Aufruf zum Gusenbauer Selbstfahr-Event am Bilster Berg • Aktion: Toyota Gazoo Racing Germany



AUTO BILD SPORTSCARS 10/2021 – ab sofort im Handel!