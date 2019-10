AUTO BILD SPORTSCARS 11/2019

L

iebe Leser, es ist so eine Sache mit dem Klima. Klar ist: Wir haben nur diesen einen Planeten, doch wer wie wir beruflich Sportwagen testet, dessen CO2-Fußabdruck ist ohnehin beim Teufel. Jetzt kommt noch die Bundesregierung mit einem Klimapaket um die Ecke, welches den Konservativen zu weit und den Umweltschützern nicht weit genug geht. Wie sieht es bei Euch aus, liebe Leser? Habt Ihr ein schlechtes Gewissen beim Kurvenräubern, weil unser Hobby der Natur schadet? Werden wir in 30 Jahren noch aus reinem Spaß an der Freude Auto fahren können oder sind wir dann so weit, dass die Sonntagsausfahrt stigmatisiert wird? Schreiben Sie mir Ihre Meinung mit dem Betreff "Lesermeinung" an: alexander.bernt@autobild.de . Viel Spaß bei der Lektüre, Ihr Alexander Bernt (Redaktionsleiter).