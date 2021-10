Automessen waren für mich immer eine Art Abtauchen in eine andere Welt. Einen Tag lang mal nichts anderes als Träume in Blech. Intensivberieselung, von Stand zu Stand pilgern, auf der alten Analogkamera einen Film nach dem anderen durchknipsen. 1997 hat mich der erste wassergekühlte Elfer in seinen Bann gezogen; auf die kontroverse Art. Das Motoren-Sakrileg war das eine, das Design etwas ganz anderes. Damals war der 993 für mich die schönstmögliche Form, in die man ein Auto zwängen konnte. Daran hat sich bis heute nicht viel geändert. Zwei Jahre später stand der E46-M3 auf der Messe – und der damalige Le-Mans-Siegerwagen. Das 1:18-Modell befindet sich auf meinem Schreibtisch – Leser des letzten Editorials erinnern sich vielleicht. Ich habe es auf der 1999er IAA direkt am BMW-Stand gekauft.

Sie sehen schon, ich komme ins Schwelgen, ins Erzählen, vom Hundertsten ins Tausendste … Ich bin mir unsicher, ob die Besucher aus diesem Jahr auch in über 20 Jahren noch so euphorisch von der IAA Mobility 2021 erzählen werden. Automessen lebten immer von Emotionen und Faszination. Dafür war mir zu wenig begehrenswertes Blech zu sehen. Wie hat Ihnen die neue IAA gefallen?

Viel Spaß bei der Lektüre, Ihr Alexander Bernt (Redaktionsleiter)

Diese Themen finden Sie im neuen Heft:

NEUHEITEN Boldmen CR4 • BMW M240i xDrive M Perf. Parts • Dähler M440i Cabrio • Ford Focus ST Edition • Range Rover Sport SVR Ultimate Edit TEST UND TECHNIK Fahrbericht: Unterwegs in der offenen Euro-Version der Corvette C8 Stingray • Fahrbericht: Porsche 911 GTS – leichter, sportlicher und mit Turbo-Fahrwerk • Fahrbericht: Bentley Continental GTC Speed – gediegen auf Tempo 335 • Fahrbericht: Vanderhall Venice – kurioses Spaßmobil mit 185 PS und 640 Kilo • Supertest: VW Golf R – in 8. Generation will er endlich der schnellste Golf sein • Vergleichstest: Hyundai Kona N gegen Mini JCW Countryman und VW T-Roc R • Einzeltest: APR RS 6 Avant – Power-Kombi mit 719 PS • Tracktest: BMW M4, Mercedes-AMG GT • Black Series und Porsche 911 GT3 • Winterreifentest: Zwölfmal Mischbereifung in 225/45-245/40 R 18 im Vergleich • Vergleichstest: Klein gegen groß – Hyundai i20 N Performance vs. i30 N Perf. • Gebrauchtwagen: Mercedes C 55 T – der unscheinbare V8-Kombi im Check • Gestern & heute: Alpina – Allgäuer Motorenbaukunst im Wandel der Zeit MOTORSPORT Porsche Mission R: Die Zukunft des Kundensports RUBRIKEN Aktion: Gusenbauer Nordschleifen-Perfektionstraining 2021 • Aktion: Papenburg 3000 – Highspeed-Jagd mit sieben Supersportlern • Aktion: Hot Wheels Legends Tour



