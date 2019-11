AUTO BILD SPORTSCARS 12/2019

Neu in AUTO BILD SPORTSCARS: Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+ und BMW M2 CS im Supertest, Mercedes-AMG GT R Pro gegen Porsche 911 GT3 RS. Dazu: Fahrbericht McLaren GT.

L iebe Leser, auch im Urlaub können Motorjournalisten nicht aus ihrer Haut: Die kleinen, landestypischen Autofahr-Eigenheiten fallen sofort ins Auge. Diesmal hat es mich an die US-Westküste verschlagen, und ja: Die Amis können echt nicht Auto fahren. Das Talent wäre vorhanden, aber vorausschauendes Fahren kennt dort kaum jemand. Der Nebenmann will die Spur wechseln? Mir doch egal. Kopflos, abgelenkt und völlig ignorant sind viele Autofahrer im Land der unbegrenzten Möglichkeiten unterwegs. Dafür haben sie eine Lösung, die ich mir gerade für Sportwagenfahrer hierzulande seit vielen Jahren wünsche: die Ampel auf der gegenüberliegenden Straßenseite. So sieht man auch auf der Pole-Position das Licht, ohne sich komplett den Hals verrenken zu müssen. Viel Spaß bei der Lektüre, Ihr Alexander Bernt (Redaktionsleiter).

