E-Auto fahren macht fett! Klingt jetzt zunächst provokant, aber wenn man mal so darüber nachdenkt … Was gibt es denn an unseren Autobahnen, um sich während des Ladevorgangs die Zeit zu vertreiben? Richtig: Rasthöfe und Fast-Food-Restaurants. So jüngst geschehen beim Konzeptvergleich ab Seite 42. Auf dem Hinweg zum Sachsenring brauchte ich einen Schnelllader in Zielnähe. Also: Aral-Autohof mit hauseigener 300-kW-Säule – an der die Flottenkarte nicht funktioniert. Aber das App- und Karten-Wirrwarr beim Laden ist eine andere Geschichte für ein anderes Editorial. 22 Prozent waren noch im Akku, 22,5 Minuten gibt Porsche von 5 auf 80 Prozent an. Nur: Für den Test am Ring brauchen wir einen möglichst vollen Akku, damit der Taycan konstant über mehrere schnelle Runden die volle Leistung abrufen kann. Und oberhalb von 80 Prozent wird das Laden richtig zäh.

Diese Themen finden Sie im neuen Heft: