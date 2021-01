L iebe Leser, das Jahr 2020 ist wie im Fluge vergangen, obwohl man ja gerade das kaum machen konnte: fliegen – was für Motorjournalisten, die neue Autos auf der ganzen Welt fahren, durchaus ein Problem ist. Fahrpräsentationen fanden kaum statt, und trotzdem ist jeden Monat ein prall gefülltes Heft entstanden. Vielleicht war es ja genau dieser Zwang zum Improvisieren, der die Zeit meinem Gefühl nach so schnell hat vergehen lassen. Jedenfalls kommt es mir nicht vor, als wäre es schon zehn Monate her, dass wir so ziemlich jedes gesellschaftliche Leben radikal heruntergefahren haben. Was in automobiler Hinsicht in der Zwischenzeit passiert ist, lesen Sie gleich zu Beginn dieses Hefts in unserer großen Highlights-Geschichte. Die haben wir, just in time, gerade so noch vor dem zweiten Lockdown produziert bekommen. Ich hoffe, Sie haben sich – ähnlich wie wir – auch so gut es ging durch 2020 gewurschtelt, sind gesund geblieben oder, wenn nicht, möglichst schnell wieder gesund geworden. Zum Abschluss bleibt die Hoffnung auf ein besseres neues Jahr. 2020 war für uns alle voller Probleme, 2021 ist hoffentlich das Jahr der Lösungen.

Viel Spaß bei der Lektüre, Ihr Alexander Bernt (Redaktionsleiter)

AUTO BILD SPORTSCARS 2/2021 – ab sofort im Handel!

Diese Themen finden Sie im neuen Heft: