AUTO BILD SPORTSCARS 3/2019

L iebe Leser, es war ja nur eine Frage der Zeit, bis das Thema Tempolimit im Windschatten der aktuellen Feinstaub-, Stickoxid- und CO2- Diskussionen wieder mal aufpoppt. Jetzt soll Tempo 130 auf Autobahnen (und Tempo 80 auf Landstraßen) das Klima retten. Hallo? Politiker, Umweltverbände, Wissenschaftler sowie Organisationen und Kommissionen jeglicher Couleur: Nach den berechtigten Zweifeln an den aktuellen Grenzwerten und deren Folgen soll es jetzt ein Tempolimit richten? Fahren die eigentlich selbst noch Auto (von Sportwagen wollen wir ja gar nicht reden)? Wenn ich am späten Freitagnachmittag aus dem Großraum Nürnberg nach Hause ins 400 Kilometer entfernte Göttingen fahre, zeigt mir der Bordcomputer am Ende eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 97 km/h an. Mehr geht nicht. Dabei fahre ich immerhin zwei Drittel der Strecke auf vermeintlich unlimitierten Autobahnen. Realität ist doch, dass man kaum noch schnell fahren kann. Als Rasen bezeichnen es die vielen Zeterer; ich persönlich bin bei Tempo 200 auf der A7 aber aufmerksamer unterwegs als viele, die einen schulmeisterlich zunächst beim Lkw-Überholen mit 107 km/h ausbremsen und anschließend stur auf der mittleren von drei Fahrspuren weiterträumen. Wir brauchen kein Tempolimit, sondern Autofahrer, die ihre Geschwindigkeit den Verkehrsverhältnissen anpassen und mitdenken – sowohl die schnelleren als auch die langsamen. Viel Spaß bei der Lektüre, Ihr Michael Iggena (Redaktionsleiter).

