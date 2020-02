AUTO BILD SPORTSCARS 3/2020

L

iebe Leser, eigentlich wollte ich das Thema Tempolimit nicht anreißen, doch eine hitzige Diskussion mit einem guten Freund hat mich nachdenklich gemacht. Jeder Befürworter hat persönliche Gründe für seine Einstellung, sei es Angst vor Unfällen, die Umwelt oder schlichtes Unverständnis, dass jemand Schnellfahren als schön empfinden kann. Ich finde auch, dass die Schlagerparade die Umwelt verpestet – zumindest akustisch. Aber deshalb will ich sie nicht verbieten, schließlich gibt es genug Mitbürger, die ihren Spaß daran haben. Wer eine allgemeingültige Regelung finden will, muss die Befindlichkeiten aller Verkehrsteilnehmer berücksichtigen – auch derer, die im Individualverkehr zügig von A nach B kommen müssen. Auch ich bin für ein Tempolimit – an Stellen, an denen es Sinn ergibt. Viel Spaß bei der Lektüre, Ihr Alexander Bernt (Redaktionsleiter).