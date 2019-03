AUTO BILD SPORTSCARS 4/2019

L

iebe Leser, endlich wird's wärmer, und die Sonne lockt nicht nur Cabriofahrer aus dem Winterschlaf. Dank steigender Temperaturen haben die Reifen wieder mehr Grip , sodass längsdynamisch aussagekräftige Messwerte mit den Testwagen reproduzierbar sind und auf dem Sachsenring sowie dem DEKRA-Testgelände am Lausitzring erfreuliche Rundenzeiten zustande kommen. Da zugleich die winterliche Testwagenflaute abebbt, können Sie sich auf spannende Vergleiche freuen. Den Anfang machen in diesem Heft drei Kraftzwerge von Audi Ford und Mini . Es ist schon erstaunlich, was 200 PS in dieser Klasse ausrichten können. Erlauben wir uns nur mal einen Blick auf die Rundenzeiten am Sachsenring: 1:42,47 min brennt der kleine Kölner hier in den Asphalt; ein Mercedes-AMG A 35 mit 306 PS und Allrad ist nur einen Hauch schneller, kostet aber fast das Doppelte. Sportlichkeit ist also nicht immer eine Frage von Leistung und Preis, sondern des Gesamtpakets (Leistungsgewicht, Fahrwerk etc.). In dieser Ausgabe bieten wir aber nicht nur spannende Vergleiche. Der Genfer Autosalon (7. bis 17. März) hat seine Pforten geöffnet; wir zeigen die wichtigsten Premieren und sind einige Exponate sogar schon gefahren. Nicht zuletzt können Sie ab Seite 102 einen Rückblick auf alle acht Porsche-911-Generationen genießen. Einmal mehr also ein sportliches und unterhaltsames Gesamtpaket!Viel Spaß bei der Lektüre, Ihr Michael Iggena (Chefredakteur).