AUTO BILD SPORTSCARS 4/2021

D

ie Einschläge kommen näher. Immer mehr Hersteller geben ihre Zukunftspläne bekannt – und die haben vermehrt EU-Verordnungen anstelle des Fahrspaßes im Fokus. Porsches Elektro-Androhungen lesen Sie in der aktuellen Ausgabe, von Peugeot, Lotus und Alpine haben wir Ihnen im letzten Heft berichtet. Der Nächste im Bunde ist Jaguar. Selbst die Briten wollen ab 2025 zur reinen Elektromarke werden. Jetzt heißt der neue Jaguar-CEO Thierry Bolloré, und gerade er schiebt die bollernden Achtzylinder aufs Abstellgleis. Für mich – und wohl auch für viele von Ihnen – hat Fahrspaß immer noch viel mit mechanischem Erleben und emotionalem Sound zu tun. Das kann ein Elektroauto einfach nicht in diesem Maße generieren. Ja, Porsches Taycan fasziniert auch mich, doch hat man sich ein paarmal in 2,8 Sekunden auf Tempo 100 geschossen, hat man es irgendwann auch gesehen. Die Querdynamik ist einfach der viel nachhaltigere Fahrspaß – schlicht weil jede Kurve in jeder Runde ein neues Erlebnis ist. Und gerade dafür sind leichte, agile Sportwagen ideal. Da hat ein E-Auto von Geburt an einen grundlegenden Nachteil. Verstehen Sie mich nicht falsch, auch ich bin natürlich für den Schutz der Umwelt; verzichte, wo es geht, auf unnötiges Plastik, fahre viel Rad. Aber sämtliche Lebensfreude möchte ich nicht opfern – und da gehört für mich das Autofahren dazu. Wie sagte schon der weise Herr von Bülow: "Früher war mehr Lametta." Wie sehen Sie diese Entwicklung? Schreiben Sie mir an: alexander.bernt@autobild.de