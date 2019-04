L iebe Leser, es ist Ihnen sicher bereits am deutlich veränderten Titel aufgefallen: Bei AUTO BILD SPORTSCARS tut sich einiges. Mehr Abwechslung, mehr Faszination, mehr Lust am sportlichen Autofahren – das sind die Eckpfeiler, mit denen wir an jede Geschichte im Heft herangehen. Kombiniert mit der geballten Testkompetenz unseres erfahrenen SPORTSCARS-Teams ergibt all das ein Magazin, das Ihnen hoffentlich genauso viel Freude beim Lesen bereitet wie uns beim Schreiben der Fahrberichte, Vergleichstests oder Faszinations-Geschichten. Uns allen geht es um den Spaß an tollen Autos. Egal ob auf der Straße, am Schreibtisch oder auf dem Sofa mit der neuesten Ausgabe AUTO BILD SPORTSCARS in der Hand – ein Heft von Autofreaks für Autofreaks. Ihr Alexander Bernt (Chefredakteur).

AUTO BILD SPORTSCARS 5/2019 – ab sofort im Handel!